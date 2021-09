Foot - Barcelone

Barcelone : Messi, héritage... Ansu Fati rend un vibrant hommage !

Publié le 25 septembre 2021 à 17h00 par D.M.

Ecarté des terrains depuis plusieurs mois, Ansu Fati devrait faire son retour face à Levante ce dimanche avec le numéro 10 dans le dos. Un honneur pour l'international espagnol, qui succède notamment à Lionel Messi.

Absent des terrains depuis novembre 2020 en raison d’une blessure au ménisque, Ansu Fati a annoncé son retour ce vendredi. « Culers, je suis prêt ! » a-t-il prononcé lors d’une vidéo publiée par le FC Barcelone. L’international espagnol pourrait donc être de la partie pour affronter Levante ce dimanche. Et désormais, Fati portera le numéro 10. Un numéro porté ces dernières années par plusieurs grands joueurs du FC Barcelone comme Ronaldinho ou encore Lionel Messi, parti au PSG. Et le jeune joueur est prêt à marcher dans les traces de ses prédécesseurs.

« C'est un défi pour tout ce que le numéro 10 implique »