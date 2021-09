Foot - Barcelone

Barcelone : Ansu Fati envoie un message fort à Koeman !

Publié le 27 septembre 2021 à 7h00 par A.C.

Revenu après presque un an d’absence, Ansu Fati a participé à la victoire du FC Barcelone ce dimanche face à Levante (3-0).

Le calvaire est enfin terminé. Blessé au genou en novembre 2020, Ansu Fati a fait son grand retour ce dimanche, pour la 7e journée de Liga. Ça tombe bien, le FC Barcelone a plus que jamais besoin d’aide et c’est surtout le cas de Ronald Koeman, qui serait sur un siège éjectable. Il a finalement pu souffler, puisqu’alors que la presse catalane lui prédisait un licenciement en cas de défaite, Koeman a vu ses joueurs remporter la victoire face à Levante (3-0). Comme un symbole, c’est Ansu Fati qui a marqué le troisième but du Barça.

« Je veux tout faire pour aider l’équipe, je suis une arme de plus »