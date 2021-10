Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta lâche une bombe sur l’avenir de Koeman !

Publié le 2 octobre 2021 à 15h00 par H.G.

Alors qu’il était annoncé jusque-là que le Ronald Koeman allait bientôt quitter le FC Barcelone, Joan Laporta a envoyé un message allant à l’opposé de cette tendance.

À près de huit mois de la fin de son contrat au FC Barcelone, il est annoncé avec insistance dans la presse ces derniers jours que Ronald Koeman sera bientôt démis de ses fonctions par Joan Laporta. En effet, le technicien néerlandais arrivé il y a un peu plus d’un an est sous le feu des critiques en raison des résultats décevants de son équipe depuis le début de saison, tout particulièrement en Ligue des champions avec deux défaites 3-0 contre le Bayern Munich et Benfica. Ainsi, il a été avancé ces dernières heures que le match contre l’Atlético de Madrid serait le dernier de Ronald Koeman. En tant que coach du FC Barcelone.

« Ronald Koeman continuera d’être l’entraîneur du Barça »