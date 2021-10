Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a tranché pour le retour de Xavi !

Publié le 2 octobre 2021 à 13h10 par H.G.

Alors qu’il a été évoqué comme l’un des possibles remplaçant de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone, Xavi ne devrait finalement pas revenir en Catalogne.

Les heures de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone. En effet, en raison des mauvais résultats de son équipe depuis le début de saison, le technicien néerlandais pourrait être démenti dans les jours à venir pendant la trêve internationale. Et pour le remplacer, le nom de Xavi a fait partie de ceux évoqués dans la presse au cours des derniers jours. Seulement voilà, si l’on en croit les dernières inscriptions dévoilées en Espagne, ce n’est finalement pas maintenant que l’actuel entraineur d’Al-Sadd effectuera son grand retour au FC Barcelone.

Pour Joan Laporta, Xavi doit aller au Barça B