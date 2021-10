Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Grande annonce dans le feuilleton Ousmane Dembélé !

Publié le 2 octobre 2021 à 12h00 par H.G.

Alors que le contrat d’Ousmane Dembélé expirera le 30 juin prochain, le FC Barcelone serait néanmoins confiant quant à ses chances de le prolonger.

À défaut de pouvoir être dépensier sur le marché des transferts cet été en raison de ses problèmes financiers, le FC Barcelone espère ne pas perdre certaines de ses forces dans son effectif. En ce sens, des négocations ont lieu avec certains joueurs depuis la fin du mercato estival afin de les prolonger. C’est notamment le cas d’Ousmane Dembélé, dont le contrat arrivera à expiration le 30 juin prochain. Et visiblement, l’optimisme serait de rigueur dans le dossier.

Joan Laporta pense qu’Ousmane Dembélé est ouvert pour une prolongation