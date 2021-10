Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coup colossal prend forme pour Laporta !

Publié le 2 octobre 2021 à 1h30 par D.M.

Après avoir tenté de recruter Dani Olmo dans les derniers instants du mercato estival, le FC Barcelone aurait prévu de formuler une nouvelle offre au RB Leipzig en janvier prochain.

Après avoir perdu Lionel Messi et Antoine Griezmann durant le mois d'août, le FC Barcelone avait essayé de renforcer son secteur offensif dans les derniers instants du mercato estival. Joan Laporta a réussi, partiellement, sa mission puisqu’il est parvenu à s’offrir les services de Luuk De Jong, mais pas ceux de Dani Olmo. « Il n'y avait même pas le temps de penser à un transfert, tout était trop rapide. Pour l'instant, j'ai la tête sur toute la saison avec Leipzig, je suis bien ici » confiait le joueur du RB Leipzig quelques jours après la session de transferts. Journaliste italien, Fabrizio Romano est revenu sur ce coup de dernière minute tenté par le FC Barcelone.

Dani Olmo ne fermerait pas la porte à un retour au Barça en janvier