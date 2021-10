Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est déjà sous pression dans ce dossier à 0€ !

Publié le 2 octobre 2021 à 0h45 par A.M.

Alors que le PSG semble très intéressé à l'idée de profiter de la situation de Marcelo Brozovic, dont la prolongation à l'Inter Milan tarde à se concrétiser, plusieurs clubs de Premier League sont également dans le coup.

L'été prochain, le PSG pourrait bien tenter à nouveau de se renforcer avec des joueurs libres. Il faut dire qu'en attirant Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Lionel Messi sans débourser la moindre indemnité de transfert, le PSG a frappé très fort. Et en vue de la saison prochaine, le club parisien suit déjà avec attention les situation de Franck Kessie, Paul Pogba ou encore Antonio Rudiger. Mais également Marcelo Brozovic.

La Premier League se lance sur Brozovic