Mercato - PSG : Leonardo prêt à tout pour rattraper un double-échec cuisant !

Publié le 1 octobre 2021 à 20h30 par A.C.

A l’affût de la moindre occasion, Leonardo souhaiterait retenter sa chance pour Marcelo Brozovic, dont le contrat avec l’Inter se termine en juin prochain.

Le Paris Saint-Germain a la réputation d’être particulièrement friand des gros transferts, qui ne lésine jamais à mettre le paquet sur un seul joueur. Pourtant, Leonardo a montré le contraire cet été. Le directeur sportif du PSG a certes dépensé pas moins de 70M€ sur le transfert d’Achraf Hakimi, mais a ensuite recruté pas moins de quatre joueurs sans débourser le moindre sou. Et quels joueurs ! Capitaine de l’équipe nationale des Pays-Bas et vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool en 2019, Georginio Wijnaldum a ouvert le bal. Sergio Ramos et Lionel Messi, soit l’ancien capitaine du Real Madrid et l’ancien capitaine du FC Barcelone, sont ensuite arrivés au PSG à la fin de leur contrats respectifs. Cerise sur le gâteau Gianluigi Donnarumma, fraichement élu meilleur joueur de l’Euro qu’il a remporté avec l’Italie et considéré comme l’un des meilleurs gardiens de sa génération. Une véritable masterclass de Leonardo, qui semble déjà travailler sur d’autres projets pour le Paris Saint-Germain.

La troisième fois pourrait être la bonne pour Brozovic

Le prochain coup à 0€ de Leonardo pourrait être Marcelo Brozovic. Ce vendredi, La Gazzetta dello Sport explique que le Paris Saint-Germain ne quitterait pas des yeux le milieu de terrain croate, dont le contrat avec l’Inter se termine en juin prochain. Ces dernières semaines, la presse italienne a annoncé que sa prolongation ne devrait être qu’un détail, mais force est de constater que le temps passe et aucun accord ne semble encore être en vue. Pire, Tuttosport annonce de son côté que la distance entre les demandes du joueur et la proposition de l’Inter serait toujours importante, ce qui jette donc un grand froid sur leur avenir commun. Il ne faut d’ailleurs pas oublier que les Nerazzurri font face à la pire crise de leur histoire et déjà cet été, le PSG en a profité avec Achraf Hakimi.

La Juve en embuscade, mais...