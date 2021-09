Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a eu très chaud pour Hakimi !

Publié le 25 septembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Recruté cet été par le PSG, Achraf Hakimi disposait également d’une seconde proposition de la part d’un autre cador européen au cours du mercato estival comme il l’a lui-même confié.

Auteur d’une saison 2020-2021 XXL avec l’Inter Milan, Achraf Hakimi (22 ans) a donc très logiquement été courtisé sur le marché des transferts. C’est finalement le PSG qui a raflé la mise avec un deal avoisinant les 60M€ + 10M€ de bonus, mais d’autres cadors européens ont été annoncés sur les traces avant ce transfert, et principalement Chelsea. D’ailleurs, dans un entretien accordé à L’Equipe vendredi, Hakimi a confirmé la présence d’une deuxième offre à son sujet.

« J’ai reçu ces deux offres »