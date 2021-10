Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tuchel, Klopp… Laporta sait à quoi s’en tenir !

Publié le 2 octobre 2021 à 16h00 par H.G.

Alors que les noms de Thomas Tuchel et de Jürgen Klopp ont été avancés dans l’optique de la succession de Ronald Koeman, ces deux pistes seraient, sans surprise, totalement illusoires.

Le temps de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone est compté et, selon toute vraisemblance, le technicien néerlandais sera démis de ses fonctions dans les jours à venir. De son côté, la direction du club catalan s’active dans l’optique d’enrôler son successeur. De nombreuses pistes ont été évoquées en ce sens, et celle qu'est Andrea Pirlo semble prendre de l’ampleur si l’on en croit les dernières tendances évoquées dans la presse, à l’inverse de celles menant à Thomas Tuchel et Jürgen Klopp.

Le Barça peut faire une croix sur Thomas Tuchel et Jürgen Klopp