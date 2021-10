Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta, Koeman... Gerard Piqué lâche un message lourd de sens !

Publié le 3 octobre 2021 à 10h00 par B.C.

Ce samedi, Joan Laporta a tenu à apporter son soutien à Ronald Koeman avant la défaite du FC Barcelone face à l’Atlético de Madrid, et ce malgré les relations compliquées qu’entretiennent les deux hommes. Interrogé ce samedi soir sur cette décision, Gerard Piqué n’a pas voulu prendre position, préférant se concentrer sur le sportif

Menacé après la série de mauvais résultats du FC Barcelone, Ronald Koeman a reçu le soutien de Joan Laporta avant la nouvelle défaite du club culé face à l’Atlético de Madrid (2-0). « Malgré les résultats, Ronald Koeman continuera à entrainer le Barça. Il est sous contrat et on espère qu'on va retrouver le chemin de la victoire, qu'on va jouer comme on le veut. Et je sais qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour y arriver. Je demande aux fans de faire confiance au coach. Il le mérite », a lâché ce samedi le président du Barça. Ainsi, Ronald Koeman devrait rester à son poste durant la trêve internationale, et ce malgré les récentes tensions entre les deux hommes, une situation sur laquelle est revenu Gerard Piqué au micro de Movistar .

« Nous n'allons pas nous mêler des histoires entre le président et l’entraîneur »