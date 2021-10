Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Ronald Koeman, c’est terminé !

Publié le 3 octobre 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors qu’il était récemment question d'un licenciement même en cas de victoire face à l'Atletico de Madrid samedi soir, Ronald Koeman poursuivra bel et bien au FC Barcelone. Le président Joan Laporta a tenu à mettre un terme à toutes les rumeurs entourant son avenir, en rappelant que le technicien néerlandais est sous contrat jusqu'en juin 2022.

Ces derniers jours, il a été question d’un potentiel licenciement de Ronald Koeman bien que son contrat au FC Barcelone le lie au club culé jusqu’en juin prochain. Néanmoins, le président Joan Laporta et son administration ne seraient pas emballés par le style de jeu prôné par la légende de Wembley de 1992. En outre, ses incessantes prises de parole dans la presse pour faire savoir que le FC Barcelone n’est pas armé cette saison pour disputer les plus grandes compétitions en tant que challenger que ce soit en Liga ou en Ligue des champions où le Barça a perdu ses deux premières rencontres face au Bayern Munich et le Benfica Lisbonne dérangeraient le club culé.

Koeman pensait que c'était terminé, mais Laporta l'a rassuré !