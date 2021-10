Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le coup de théâtre est confirmé pour l'avenir de Koeman !

Publié le 2 octobre 2021 à 20h00 par Th.B.

Alors que les médias ibériques étaient unanimes quant au fait que le Atletico de Madrid - FC Barcelone serait l’ultime match auquel Ronald Koeman prendrait part en tant qu’entraîneur du Barça, le président Joan Laporta l'a rassuré ce samedi alors que le Néerlandais pensait que tout était fini...

Le FC Barcelone traverse une période délicate que ce soit au niveau des résultats sportifs ou au sujet des brouilles en interne entre le staff technique de Ronald Koeman et l’administration du président Joan Laporta. D’ailleurs, le déplacement du Barça à Madrid pour la rencontre face à l’Atletico ce samedi soir devrait sonner le glas de l’aventure de Koeman sur le banc du FC Barcelone comme SPORT ou le journaliste Lluis Canut le laissaient entendre dernièrement. Néanmoins, une discussion entre le président Joan Laporta et le technicien néerlandais a bel et bien eu lieu comme le président l'a confié ce samedi et tout a changé.

Koeman pensait que c'était la fin !