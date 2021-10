Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Remplacer Koeman ? L'énorme mise au point de cette icône du Real Madrid !

Publié le 3 octobre 2021 à 7h00 par D.M.

Ancien joueur du Real Madrid, Guti avait ouvert la porte à un départ vers le FC Barcelone. Mais ce samedi, il est revenu sur ses propos.

Ces derniers jours, l’avenir de Ronald Koeman a fait les gros titres de l’actualité en Espagne. Fragilisé par le mauvais début de saison de son équipe, le technicien néerlandais était annoncé sur le départ. Mais tandis que l’avenir de l’entraîneur du FC Barcelone faisait l’objet de nombreuses spéculations, Joan Laporta était interpellé par plusieurs techniciens et notamment par Guti, pourtant ancien joueur du Real Madrid. « Entraîner le Barça ? Pourquoi pas ? Vous voulez être entraîneur et montrer aux gens qu'en plus d'être un joueur, vous avez aussi ce qu'il faut pour être un bon entraîneur » avait-il confié ce vendredi.

« Je n'irais jamais à Barcelone »