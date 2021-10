Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le choix de Camavinga est totalement validé !

Publié le 3 octobre 2021 à 5h15 par T.M.

Sélectionneur des Espoirs français, Sylvain Ripoll est revenu sur le choix de son protégé, Eduardo Camavinga, de rejoindre le Real Madrid cet été.

A seulement 19 ans, Eduardo Camavinga a franchi un énorme cap cet été. Après avoir explosé sous le maillot de Rennes, l’international français souhaitait rejoindre l’échelon supérieur pour poursuivre sa progression. Tout au long de l’été, l’avenir de Camavinga a été l’un des grands feuilletons et finalement, tout s’est résolu dans les derniers jours avec un transfert du côté du Real Madrid. Un nouveau chapitre débute donc pour l’ancien Rennais, qui semble retrouver des couleurs après des derniers mois plutôt compliqués.

« On sent qu'il y a des choses qui l'ont libéré »