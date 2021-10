Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Neymar... Mbappé a définitivement tranché pour son avenir !

Publié le 2 octobre 2021 à 14h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé fermerait la porte à une prolongation avec le PSG car il voudrait à tout prix signer au Real Madrid. Et malgré le beau trio qu'il forme aujourd'hui avec Neymar et Lionel Messi, le numéro 7 parisien ne compterait en aucun cas changer d'avis. D'ailleurs, l'arrivée de La Pulga au PSG le pousserait même un peu plus vers la sortie.

Arrivé à l'été 2017 de l'AS Monaco, Kylian Mbappé s'est engagé pour cinq saisons en faveur du PSG. Et alors qu'il n'a jamais renouvelé son contrat avec Paris, le numéro 7 rouge et bleu sera en fin de contrat le 30 juin 2022. Pour ne pas voir Kylian Mbappé quitter le PSG librement et gratuitement à l'issue de la saison, Leonardo lui aurait formulé plusieurs offres. Toutefois, le crack français de 22 ans refuserait de rempiler pour la simple et bonne raison qu'il souhaiterait signer au Real Madrid. Conscient de la situation, le club emmené par Carlo Ancelotti aurait multiplié les offensives cet été, avec une première d'environ 160M€ et une seconde qui avoisinerait les 180M€. Toutefois, le PSG aurait bloqué le départ de Kylian Mbappé, et ce, même s'il risque de le voir partir pour 0€ l'été prochain. Déterminée à conserver son attaquant français, la direction rouge et bleue intensifierait ses efforts pour le convaincre de prolonger. Des efforts qui ne porteraient pas leurs fruits.

Kylian Mbappé n'en démord pas pour son avenir

Selon les informations de Marca , le PSG mettrait une grosse pression à Kylian Mbappé pour le convaincre de prolonger son contrat d'ici le 30 juin. Toutefois, le numéro 7 parisien ne voudrait rien entendre. Comme l'a indiqué le média espagnol, Kylian Mbappé n'envisagerait en aucun cas de renouveler son bail avec le PSG et serait plus que jamais déterminé à rejoindre le Real Madrid en 2022. Et le beau trio qu'il forme avec Lionel Messi et Neymar n'y changerait rien. En effet, le cliché des trois monstres du PSG posté sur les réseaux sociaux après la victoire contre Manchester City aurait pu être un signe présageant la future prolongation de Kylian Mbappé. Toutefois, il ne s'agirait que d'une image symbolisant l'euphorie du moment. Malgré sa complicité naissante avec le duo Neymar-Messi, Kylian Mbappé n'aurait d'yeux que pour le Real Madrid aujourd'hui. D'ailleurs, l'arrivée de La Pulga serait loin d'être une plus-value dans le dossier Mbappé.

Lionel Messi, un obstacle à la prolongation de Mbappé ?