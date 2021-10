Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha ne lâche rien pour Kylian Mbappé !

Publié le 2 octobre 2021 à 12h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé refuserait de prolonger avec le PSG pour rejoindre plus facilement le Real Madrid. Et malgré la pression incessante parisienne pour renouveler son contrat, le crack français serait on ne peut plus déterminé à signer à la Maison-Blanche.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Kylian Mbappé serait de plus en plus proche d'un départ. Pour ne pas voir son numéro 7 quitter le PSG librement et gratuitement à la fin de la saison, Leonardo lui aurait soumis plusieurs offres de prolongation. Toutefois, Kylian Mbappé ne voudrait rien entendre et refuserait de prolonger pour pouvoir signer au Real Madrid. Malgré tout, le directeur sportif du PSG et l'ensemble de ses collaborateurs poursuivraient leurs efforts pour faire plier Kylian Mbappé. Des efforts vains pour le moment.

Le PSG ne lâche rien pour Kylian Mbappé, mais...