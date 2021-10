Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland... La nouvelle sortie fracassante de Tebas !

Publié le 2 octobre 2021 à 9h15 par D.M.

Président de la Liga, Javier Tebas a indiqué que le Real Madrid avait les moyens de recruter Kylian Mbappé, mais aussi Erling Haaland lors du prochain mercato estival.

Les dirigeants du Real Madrid et du PSG vont, certainement, se rencontrer dans les prochains mois notamment afin de discuter de l’avenir de Kylian Mbappé. Selon la presse espagnole, le joueur parisien aurait pris la décision de rejoindre la formation entraînée par Carlo Ancelotti à la fin de la saison. Pour le remplacer, le PSG souhaite s’attacher les services d’Erling Haaland (Borussia Dortmund) selon les informations exclusives du 10Sport.com. Un attaquant, qui figure également sur la short-list du président du Real Madrid, Florentino Perez.

« Haaland et Mbappé peuvent aller à Madrid »