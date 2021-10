Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour oublier Mbappé, Leonardo va frapper fort !

Publié le 2 octobre 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien que le Real Madrid en pincerait pour Erling Braut Haaland en plus de Kylian Mbappé, le PSG aurait la main pour rafler la mise dans l’opération Haaland. Explications.

Les semaines passent et le dénouement du feuilleton Kylian Mbappé demeure un mystère. Certes, le PSG par l’intermédiaire de son directeur sportif Leonardo a fait savoir qu’il ne voyait pas un avenir sans Mbappé, mais la réalité est que son contrat au Paris Saint-Germain expirera en juin prochain et que tout porte à croire qu’il ne prolongera son bail au PSG. Le Real Madrid serait déjà prêt à l’accueillir, à l’instar d’Erling Braut Haaland en levant sa clause libératoire fixée à 75M€ et qui sera effective courant 2022 dans on contrat au Borussia Dortmund. Néanmoins, le PSG disposerait d’une certaine longueur d’avance dans la course à la signature d’Haaland. Et le10sport.com vous avait confié le 25 août dernier qu’en cas de départ de Mbappé en 2022, la priorité du PSG se nommerait alors Haaland.

Le PSG prendrait le meilleur sur le Real Madrid pour Haaland !