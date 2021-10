Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce fracassante de Benzema sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 2 octobre 2021 à 8h15 par A.M. mis à jour le 2 octobre 2021 à 8h17

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé finira par rejoindre le Real Madrid comme le prédit Karim Benzema qui attend son compatriote avec impatience.

En toute fin de mercato, le Real Madrid a décidé d'enfin passer à l'action pour recruter Kylian Mbappé. En effet, le club merengue a transmis une offre de 160M€ au PSG à une semaine de la fermeture du marché. Un montant important pour un joueur qui n'a plus qu'un an de contrat, mais pas suffisant pour faire vaciller le club parisien. Pas plus que la seconde proposition estimée à 170M€ + 10M€ de bonus. Toutefois, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son bail et le Real Madrid reste à l'affût pour l'attirer libre en fin de saison. Une perspective inévitable pour Karim Benzema.

«Il a envie de voir autre chose. Il jouera un jour pour le Real»