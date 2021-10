Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Terrible nouvelle pour le nouveau coup de cœur de Longoria !

Publié le 2 octobre 2021 à 7h15 par A.C.

Giovanni Carnevali, administrateur délégué de Sassuolo, s’est exprimé au sujet de l’énorme intérêt suscité par Giacomo Raspadori, suivi notamment par Sassuolo.

Après l’Euro avec l’Italie cet été, le rêve de Giacomo Raspadori continue. A seulement 21 ans, l’attaquant s’est vu offrir la place de titulaire par son club de Sassuolo, qui a même prêté le vétéran Francesco Caputo pour lui faire plus de place. Il a répondu avec un bon début de saison et cela n’est pas passé inaperçu. De nombreux clubs s’intéresseraient à lui, dont notamment l’Olympique de Marseille ! Ancien directeur du recrutement de Sassuolo ainsi que d’autres clubs de Serie A, Pablo Longoria connaitrait très bien Raspadori et souhaiterait l’attirer à l’OM la saison prochaine.

« Il est très heureux avec nous et de notre côté, nous n’avons aucune intention de nous en priver »