OM - Malaise : L'énorme coup de gueule de Sampaoli après les derniers incidents !

Publié le 1 octobre 2021 à 16h10 par A.M.

Après les incidents provoqués par les supporters de Galatasaray au Vélodrome, Jorge Sampaoli a poussé un énorme coup de gueule en conférence de presse.

Déjà confronté à des incidents avec des supporters à Nice et à Angers, l'OM a cette fois-ci subi une pareille situation au Vélodrome contre Galatasaray. En effet, les supporters turcs ont craqué des fumigènes qu'ils ont lancés sur la pelouse poussant l'arbitre à interrompre la rencontre pendant quelques minutes. Mais pour Jorge Sampaoli, il aurait fallu arrêter le match de façon définitive.

«C'est une honte ce qui s'est passé»