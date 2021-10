Foot - OM

OM - Malaise : Gerson, Alvaro, Mandanda... Sampaoli règle ses dossiers brûlants !

Publié le 1 octobre 2021 à 15h30 par A.M.

Présent en conférence de presse en marge du déplacement à Lille dimanche, Jorge Sampaoli en a profité pour mettre les choses au clair concernant ses choix et la forme de certains joueurs.

Après un excellent début de saison, l'Olympique de Marseille connaît ses premiers couacs. En effet, après le nul concédé contre le Lokomotiv Moscou (1-1), le club phocéen a perdu contre le RC Lens (2-3) en Ligue 1 avant un nouveau score de parité en Ligue Europa face à Galatasaray (0-0) ce jeudi. Par conséquent, les première critiques arrivent sur le rendement de certains joueurs, mais également sur les choix de Jorge Sampaoli qui n'hésite jamais à prendre d'énormes décisions. Et forcément, dès que les résultats sont un peu moins bons, ces choix sont pointés du doigt, surtout à l'OM. Mais le technicien argentin n'hésite pas à monter au créneau à l'occasion de son passage en conférence de presse ce vendredi, en marge d'un déplacement à Lille déjà très important.

Sampaoli justifie ses choix