OM - Malaise : Mandanda très affecté par son nouveau statut ?

Publié le 1 octobre 2021 à 13h10 par G.d.S.S.

Désormais relégué au second plan à l’OM derrière Pau Lopez, Steve Mandanda a également perdu sa place en équipe de France. Une situation qui est en train de marquer psychologiquement le gardien tricolore…

« Je fais des choix sportifs. La vie de groupe c'est une chose donc vous me posez la question, vous avez la réponse. Même si Steve est un habité de l'équipe de France, j'ai pris cette décision », a annoncé Didier Deschamps jeudi pour justifier l’absence de Steve Mandanda du groupe en équipe de France. Victime de son nouveau statut de replaçant de luxe depuis plusieurs semaines à l’OM, derrière Pau Lopez, le gardien phocéen a donc été mis de côté en sélection nationale au profit de Benoit Costil. Et forcément, sur le plan moral, Mandanda n’est pas au mieux…

Mandanda affecté par la situation à l’OM et en EDF