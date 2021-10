Foot - OM

OM : Sampaoli interpelle Milik pour son grand retour !

Publié le 1 octobre 2021 à 14h15 par A.M.

Entré en jeu contre Galatasaray jeudi soir, Arkadiusz Milik a fait son grand retour et pourrait prétendre à une place de titulaire face au LOSC dimanche soir sur la pelouse des Dogues

Enfin ! Absent depuis le mois de mai et sa blessure au genou, Arkadiusz Milik a fait son grand retour à la compétition jeudi à l'occasion de la réception de Galatasaray en Ligue Europa (0-0). Entré en cours de jeu, l'attaquant polonais n'a pas pu inverser la tendance pour permettre à l'OM de s'imposer. Cependant, nul doute que l'apport de Milik va clairement peser dans les prochaines semaines. Jorge Sampaoli explique ce que ça va changer.

Sampaoli annonce des changements avec Milik