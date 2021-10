Foot - OM

OM - Clash : Guendouzi pousse un énorme coup de gueule !

Publié le 1 octobre 2021 à 10h10 par A.M.

Convaincu qu'il a été victime d'une faute dans la surface de réparation, Mattéo Guendouzi ne décolère pas contre l'arbitre de la rencontre opposant l'OM à Galatasaray.

Annoncé très chaud, le match opposant l'OM à Galatasaray n'a pas déçu de ce point de vue-là. En effet, après l'interruption de la rencontre pendant quelques minutes à cause du comportement des supporters turcs, c'est Pawel Raczkoswki, l'arbitre de la rencontre, qui a fait parler de lui. En effet, à la 75e minute de jeu, alors que Patrick van Aanholt accroche Mattéo Guendouzi dans la surface, l'arbitre polonais ne bronche pas, avant d'être interpellé par ses adjoints à la vidéo. Mais après avoir revu l'action à la VAR, Pawel Raczkoswki ne change pas d'avis. Ce qui a particulièrement agacé Pablo Longoria.

«C’est embêtant de prendre 10 minutes juste pour checker un penalty où il y a vraiment penalty»