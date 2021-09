Foot - OM

OM : Mandanda, Guendouzi... Sampaoli chamboule les plans de Deschamps !

Publié le 30 septembre 2021 à 15h30 par Arthur Montagne

Compte tenu du début de saison de l'OM, Didier Deschamps a fait des choix forts pour la liste des 23 joueurs qui disputeront le Final 4 de la Ligue des Nations. Steve Mandanda est écarté tandis que Mattéo Guendouzi est une nouvelle fois convoqué.

Avec un recrutement plus que pléthorique et un début de saison abouti, les choix de Jorge Sampaoli sont pour le moment payants. A commencer par son choix de mettre Steve Mandanda en concurrence. En effet, bien que l'ancien capitaine de l'OM ait pris part aux premières rencontres, c'est rapidement Pau Lopez qui a pris la place dans les buts marseillais. Prêté par l'AS Roma cet été afin de venir concurrencer Steve Mandanda, le portier espagnol a réussi à prendre le dessus depuis quelques rencontres, une situation que vivrait mal l'international français dont le statut en Bleus est d'ailleurs largement menacé par le choix de Jorge Sampaoli. Lors du précédent rassemblement de l'équipe de France, Didier Deschamps avait d'ailleurs annoncé que Steve Mandanda avait perdu son rôle de doublure d'Hugo Lloris au profit de Mike Maignan, excellent dans les buts de l'AC Milan. Mais le sélectionneur de l'équipe de France a pris une décision encore plus radicale.

Mandanda écarté, Guendouzi confirmé