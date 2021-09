Foot - OM

OM - Malaise : Le vestiaire de Sampaoli miné par le duel Mandanda-Lopez ?

Après la défaite de l’OM face à Lens, des tensions ont été mises en lumière au sein du vestiaire marseillais. Et la concurrence entre Steve Mandanda et Pau Lopez n’arrange pas les choses.

L’OM faisait un début de championnat quasi-parfait avec aucune défaite en 7 matchs de Ligue 1. Mais les hommes de Jorge Sampaoli ont finalement chuté contre le RC Lens au Vélodrome au terme d’un match spectaculaire (2-3). Mais au-delà du résultat, des tensions ont pu apparaitre. C’est surtout le cas au poste de gardien où Jorge Sampaoli semble avoir choisi qui sera son gardien titulaire cette saison. Et l’entraineur de l’OM a décidé depuis quelques semaines d’aligner Pau Lopez, au détriment de Steve Mandanda.

« Il y avait de la nervosité mais il ne faut pas qu’il y ait certaines choses qui polluent le vestiaire »