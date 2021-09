Foot - OM

OM - Malaise : Mandanda, Lopez… Le vestiaire de l’OM se pose des questions !

Publié le 29 septembre 2021 à 23h10 par T.M.

A l’OM, la concurrence entre Steve Mandanda et Pau Lopez fait énormément parler. Et même au sein du vestiaire de Jorge Sampaoli, on s’emparerait de ce dossier.

A l’instar du PSG, l’OM doit également gérer la concurrence entre ses gardiens. Ces dernières saisons, Steve Mandanda était incontestable en tant que numéro 1. Un statut qui a toutefois changé cet été avec l’arrivée de Pau Lopez, prêté avec option d’achat par l’AS Rome. Forcément, la question était de savoir qui serait le titulaire de Jorge Sampaoli. Alors que l’entraîneur de l’OM a toujours refusé de se positionner clairement, ses choix semblent parler pour lui puisque dernièrement, Mandanda a enchainé les matchs sur le banc de touche et Lopez les titularisations.

Quel gardien sera titulaire ?