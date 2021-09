Foot - OM

OM - Malaise : Grande nouvelle pour Sampaoli avec Milik !

Publié le 29 septembre 2021 à 11h10 par A.M.

Absent depuis de longues semaines, Arkadiusz Milik devrait enfin faire son grand retour avec l'OM à l'occasion de la réception de Galatasaray en Ligue Europa jeudi.

Touché au genou en mai dernier, Arkadiusz Milik avait été contraint de déclarer forfait pour l'Euro avec la Pologne, mais il a également raté tout le début de saison l'OM. Une absence qui fait cruellement défaut bien que le club phocéen ait enchaîné de bons résultats. En l'absence d'un vrai buteur, c'est Dimitri Payet qui joue en position de faux-neuf. Mais alors que le retour de Milik tarde à se confirmer, un proche de l'ancien du Napoli se montrait rassurant dans les colonnes de L'Equipe ces derniers jours : « Tout est OK à ce niveau, il n’y a aucun mystère. Il lui manque juste quelques jours pour parfaire sa condition athlétique et ne pas souffrir d’un éventuel pépin musculaire au moment de reprendre. Il s’agit d’avoir une évaluation optimale . »

Retour imminent pour Milik

Et la tendance se confirme. D'abord attendu contre Angers puis contre le RC Lens, Arkadiusz Milik devrait finalement faire son grand retour ce jeudi. L'OM a décidé de prendre aucun risque avec l'international polonais qui sera donc dans le groupe à l'occasion de la venue de Galatasaray au Vélodrome en Ligue Europa. Milik semble avoir retrouvé ses sensations et son genou va bien puisqu'il s'entraîne avec le groupe depuis deux semaines. l'OM redoutait simplement une blessure musculaire en anticipant son retour à la compétition. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il ne sera probablement pas titulaire contre les Stambouliotes, mais il pourrait entrer en jeu afin de prendre du rythme et éventuellement prétendre à une place de titulaire pour le déplacement à Lille dimanche en Ligue 1.