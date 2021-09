Foot - OM

OM - Malaise : Steve Mandanda remonté contre le choix de Sampaoli ?

28 septembre 2021

Depuis l’arrivée de Pau Lopez à l’OM, Steve Mandanda bénéficie de moins de temps de jeu. Une situation qui agacerait le portier français.

Avec l’arrivée en prêt avec option d’achat de Pau Lopez cet été, l’OM dispose désormais de deux portiers de haut niveau avec Steve Mandanda. Et en ce début de saison, Jorge Sampaoli a partagé le temps de jeu des deux derniers remparts. Si le Français a débuté la saison en tant que titulaire, c’est le joueur appartenant à l’AS Rome qui garde les buts marseillais depuis le 5ème journée. L’entraineur de l’OM semble avoir fait le choix de qui sera son numéro 1 cette saison.

« Je sens que ça commence à le piquer sérieusement »