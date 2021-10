Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ était inévitable pour cette pépite du PSG !

Publié le 2 octobre 2021 à 5h00 par T.M.

Cet été, Thierno Baldé a quitté le PSG pour être prêté du côté du Havre. Un choix justifié par le principal intéressé.

Au PSG, les stars sont nombreuses et forcément, cela est compliqué de se faire une place dans le groupe de Mauricio Pochettino. Bien que l’entraîneur argentin souhaite donner de plus en plus de temps de jeu aux pépites parisiennes, pour certaines, le meilleur choix est de se faire prêter pour aller s’aguerrir loin du Parc des Princes. C’est d’ailleurs ce qu’a fait Thierno Baldé. A 19 ans, le latéral du PSG a été prêté en Ligue 2, au Havre.

« Il fallait que je sorte de la réserve du PSG »