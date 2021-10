Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Avant le derby, Puel envoie un message fort sur sa situation !

Publié le 1 octobre 2021 à 14h10 par A.M.

En grande difficulté avant la venue de l'OL à Geoffroy Guichard, Claude Puel souhaite toutefois aller de l'avant et assure qu'il a connu de période plus compliquée.

Avec aucune victoire au compteur depuis le début de saison, l'ASSE pointe à la dernière place de Ligue 1 et voit donc se profiler une longue saison lors de laquelle l'objectif sera de se maintenir dans l'élite. Lourdement battus contre Nice (0-3), les Verts s'apprêtent à recevoir l'OL dimanche dans un contexte très difficile. Pendant que l'ASSE coule, Lyon se redresse. L'ASSE s'apprête donc à vivre un derby animé, mais Claude Puel, dont l'avenir est menacé, reste optimiste.

«Il ne faut pas lâcher»