Mercato - ASSE : Son avenir dicté par le derby contre l'OL ? Le coup de gueule de Puel !

Publié le 1 octobre 2021 à 13h15 par A.M.

Présent en conférence de presse en marge du derby contre l'OL, Claude Puel s'est prononcé sur son avenir et s'agace du fait que le derby pourrait avoir une influence.

Le derby contre l'OL ne tombe pas vraiment au meilleur moment pour l'ASSE. Et pour cause, pendant que l'équipe de Peter Bosz semble monter en puissance, celle de Claude Puel est en chute libre. Lourdement battus à Nice (0-3), les Verts sont derniers de Ligue 1 avec aucune victoire en huit rencontres. La pression est donc énorme en marge du choc contre Lyon qui pourrait également être décisif pour l'avenir de Claude Puel. Une défaite dans le derby pourrait effectivement pousser l'ASSE à le licencier. Interrogé à ce sujet, le manager stéphanois ne cache pas son agacement.

«En quoi ce serait déterminant pour mon avenir? Vous en savez quelque chose'»