Mercato - ASSE : La grande annonce de l’ASSE sur l’avenir de Claude Puel !

Publié le 30 septembre 2021 à 19h30 par T.M.

Compte tenu de la situation actuelle de l’ASSE en Ligue 1, qui pointe à la dernière place du classement, l’avenir de Claude Puel semble très incertain. Néanmoins, cela n’est pas vraiment le cas dans l’esprit des Verts apparemment.

Nommé en octobre 2019 sur le banc de l’ASSE, Claude Puel traverse actuellement une énorme période de turbulences. Alors que les résultats n’étaient pas vraiment convaincants la saison dernière, les Verts n’y arrivent toujours pas lors de ce nouvel exercice. Après 8 journées de Ligue 1, les Stéphanois pointent actuellement à la 20ème, avec seulement 3 points, n’ayant d’ailleurs jamais remporté le moindre match depuis le début de la saison. En plein processus de vente, l’ASSE est donc en pleine crise et aujourd’hui, c’est Claude Puel qui se retrouve en première ligne face aux critiques. Jusqu’à présent, l’entraîneur des Verts avait toujours échappé au licenciement, compte tenu de son gros salaire. Mais désormais, étant donné que Puel est dans sa dernière année de contrat, cela ne serait plus un obstacle. Ainsi, de plus en plus, un départ de l’entraîneur stéphanois fait parler et la question de sa succession revient même au coeur des rumeurs. Vivrait-on donc les derniers moments du technicien de 60 ans à l’ASSE ?

« Il est actuellement la personne idoine au poste d'entraîneur des Verts »