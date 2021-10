Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Kylian Mbappé serait déjà connu !

Publié le 2 octobre 2021 à 10h15 par A.M.

Ancien joueur du Real Madrid, Steve McManaman assure que Kylian Mbappé souhaite quitter le PSG afin de rejoindre le club merengue en fin de saison.

L'avenir de Kylian Mbappé est un sujet qui passionne l'Espagne. Et pour cause, l'attaquant du PSG semble voué à jouer un jour au Real Madrid. Le club merengue a même tenté sa chance lors de la dernière semaine du mercato en transmettant plusieurs offres, toutes repoussées par les Parisiens. Malgré tout, Kylian Mbappé, dont le contrat s'achève en juin prochain, pourrait rejoindre le Real Madrid libre en fin de saison. C'est en tout cas ce que pense Steve McManaman.

«Il veut quitter le PSG et venir au Real Madrid»