Mercato - PSG : Erling Haaland est déjà validé pour Neymar et Messi !

Publié le 2 octobre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG pour venir remplacer Kylian Mbappé l’été prochain, Erling Haaland serait le profil idéal pour venir épauler Neymar et Lionel Messi selon Vikash Dhorasoo.

Le contrat de Kylian Mbappé courant jusqu’en juin prochain avec le PSG, qui viendra succéder à l’attaquant français ' Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité dès le 25 août dernier, deux profils retiennent l’attention du Qatar pour l’été 2022 : Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Erling Haaland (Borussia Dortmund). D’ailleurs, à en croire les propos de l’ancien milieu offensif du PSG Vikash Dhorasoo au micro de La Chaine L’Equipe , Haaland serait un complément idéal en attaque avec Neymar et Lionel Messi.

Dhorasoo valide le profil d’Haaland au PSG