Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Donnarumma... Raiola et Leonardo ont déjà pensé à tout !

Publié le 1 octobre 2021 à 18h30 par A.C.

Mino Raiola et Leonardo, qui ont bouclé plusieurs dossiers récemment, semblent avoir des grandes ambitions pour le Paris Saint-Germain.

Il est avec Jorge Mendes et Jonathan Barnett l’un des agents les mieux payés et les plus célèbres au monde. Mino Raiola est devenu un personnage à part entière du paysage footballistique, gérant les affaires de certains des meilleurs joueurs du moment et chacune de ses prises de parole créé la polémique, notamment avec Paul Pogba ou plus récemment avec Matthijs de Ligt. Ces dernières années, Raiola semble s’être notamment rapproché d’un club, avec le Paris Saint-Germain. Il faut dire que le directeur sportif Leonardo est une très vieille connaissance, en témoigne notamment le transfert de Zlatan Ibrahimovic au PSG en 2012, mais surtout la toute récente arrivée de Gianluigi Donnarumma. Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de sa génération et en fin de contrat avec l’AC Milan, le gardien de 22 ans était une recrue de choix notamment convoitée par la Juventus et le FC Barcelone. C’est finalement le PSG et Leonardo qui ont raflé la mise... avec peut-être une petite aide de Mino Raiola !

Donnarumma, un amuse-bouche avant Haaland

Ce vendredi, La Gazzetta dello Sport aborde la relation particulière entre Mino Raiola et Leonardo, avec notamment l’énorme dossier Erling Haaland qui s’annonce pour l’été 2022. Le quotidien confirme ce que nous avons pu vous révéler sur le10sport.com, en expliquant que l'attaquant du Borussia Dortmund devrait remplacer Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Cela serait notamment lié au travail dans l’ombre de Raiola. Ce dernier aurait en effet décidé de mettre tous ses œufs dans le même panier et des sources proches auraient confié à La Gazzetta que Gianluigi Donnarumma ne serait qu’une sorte de préparation à l’énorme opération Haaland ! S’il venait à rejoindre le PSG, le Norvégien deviendrait potentiellement le quatrième joueur de Raiola, après Marco Verratti, le jeune Xavi Simons et donc Donnarumma.

Haaland réclamerait 50M€ par an !