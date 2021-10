Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé convaincu par Messi et Neymar ? La réponse !

Publié le 2 octobre 2021 à 12h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé ne souhaiterait pas prolonger pour pouvoir rejoindre le Real Madrid. Et sa complicité naissante avec le duo Neymar-Messi n'y changerait rien.

Arrivé à l'été 2017 au PSG, Kylian Mbappé a signé un contrat de cinq saisons. Alors qu'il ne lui reste plus que neuf mois d'engagement, le numéro 7 parisien aurait reçu plusieurs offres de prolongation. Toutefois, Kylian Mbappé aurait refusé toutes les propositions de Leonardo car il souhaiterait à tout prix rejoindre le Real Madrid. Et malgré le nouveau trio de choc qu'il forme avec Lionel Messi et Neymar au PSG, Kylian Mbappé ne serait pas parti pour changer d'avis.

Malgré Messi et Neymar, Mbappé veut toujours partir