Mercato - Real Madrid : L'aveu de Benzema sur l'arrivée de Camavinga !

Publié le 2 octobre 2021 à 9h30 par A.D.

Dans les ultimes instants du mercato estival, Eduardo Camavinga a quitté le Stade Rennais et s'est engagé en faveur du Real Madrid. Interrogé sur l'arrivée du crack français, Karim Benzema a reconnu qu'il ne le connaissait pas vraiment avant de le voir arriver à la Maison-Blanche.

Alors qu'il ne lui restait plus qu'une année d'engagement avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga a filé vers le Real Madrid. De cette manière, le club breton a pu encaisser un chèque avoisinant les 31M€ et éviter un départ à 0€ à l'été 2022. Arrivé au Real Madrid, Eduardo Camavinga est déjà comme un poisson dans l'eau dans son nouveau club. Auteur de débuts fracassants, le crack de 18 ans a déjà mis tout le monde d'accord à la Maison-Blanche , et notamment Karim Benzema. Et, comme l'a avoué le vice-capitaine du Real Madrid, il ne connaissait pas vraiment Eduardo Camavinga avant qu'il ne le rejoigne au Santiago Bernabeu.

«Je ne le connaissais pas particulièrement, il n'a que 18 ans»