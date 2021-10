Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria, Sampaoli... McCourt reçoit un énorme message !

Publié le 2 octobre 2021 à 15h45 par A.M. mis à jour le 2 octobre 2021 à 15h51

Dans un communiqué diffusé sur Twitter, les Dodger's ont félicité Frank McCourt pour ses choix très forts au sein de la direction de l'OM.

Après une crise qui a atteint son summum le 30 janvier dernier avec l'envahissement de la Commanderie par plusieurs supporters de l'OM, Frank McCourt a fait des choix très forts afin de répondre aux exigences des Marseillais. Dans cette optique, Pablo Longoria, alors directeur sportif, a remplacé Jacques-Henri Eyraud à la présidence de l'OM. Dans la foulée, Jorge Sampaoli a débarqué sur le banc du club phocéen. Des décisions payantes qui réjouissent les Dodger's, l'un des principaux groupes de supporters de l'OM.

«La reprise en main de McCourt et de Longoria ouvrait une nouvelle ère pour notre club»