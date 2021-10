Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Mbappé influencé par... Lionel Messi ?

Publié le 2 octobre 2021 à 13h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé refuserait de prolonger avec le PSG pour avoir la possibilité de signer au Real Madrid en 2022. Et l'arrivée de Lionel Messi à Paris éloignerait de plus en plus le Français du Parc des Princes.

S'il ne prolonge pas avec le PSG d'ici là, Kylian Mbappé fera ses valises et changera de club librement et gratuitement le 1er juillet. Pour éviter ce terrible scénario, Leonardo ferait tout son possible pour le convaincre de renouveler son contrat. Mais jusqu'à présent le directeur sportif du PSG se heurterait au refus de Kylian Mbappé, qui serait déterminé à signer au Real Madrid. Et pour ne pas arranger les affaires de Leonardo et du PSG, la signature de Lionel Messi représenterait un obstacle dans le dossier Mbappé.

Mbappé exclu du noyau dur du vestiaire du PSG ?