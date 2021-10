Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est clairement interpellé dans dossier à 0€ !

Publié le 2 octobre 2021 à 13h15 par A.M.

Alors que Franck Kessie est régulièrement annoncé dans le viseur du PSG, Antonio Cassano pousse le club de la capitale à s'activer dans ce dossier.

En fin de contrat en juin prochain, Franck Kessie semble destiné à quitter l'AC Milan puisque les discussions pour une prolongation sont au point mort. Et ce ne sont pas les récentes prestations de l'international ivoirien qui vont pousser le club lombard à revoir ses plans. Expulsé en Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid, Franck Kessie n'est que l'ombre de lui-même depuis le début de saison. A tel point qu'Antonio Cassano estime que l'AC Milan doit le laisser partir au plus vite, notamment vers le PSG au son profil pourrait parfaitement convenir.

«Je verrai bien Kessié au PSG»