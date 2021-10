Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’immense soulagement de Koeman !

Publié le 4 octobre 2021 à 4h00 par A.M.

Malgré la défaite contre l'Atlético de Madrid (0-2), Ronald Koeman s'est montré soulagé des propos de Joan Laporta au sujet de son avenir.

Avant le match contre l'Atlético de Madrid, Joan Laporta a coupé court aux rumeurs annonçant le licenciement de Ronald Koeman en cas de défaite du Barça. « Je dois aussi dire, après avoir parlé avec lui, qu'on croit en cette équipe, surtout qu'on va récupérer tous nos joueurs blessés. On va revenir en force et devenir plus compétitifs. Il croit en l'équipe et il est vraiment à fond avec le Barça. Il mérite qu'on lui fasse confiance et on le mérite tous , a lancé le président du FC Barcelone. Nous ne sommes pas là depuis très longtemps. Malgré les résultats, Ronald Koeman continuera à entrainer le Barça. Il est sous contrat et on espère qu'on va retrouver le chemin de la victoire, qu'on va jouer comme on le veut. Et je sais qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour y arriver. Je demande aux fans de faire confiance au coach. Il le mérite . » Par conséquent, malgré la défaite face aux Colchoneros (0-2), Ronald Koeman semblait soulagé après le match.

Koeman répond à Laporta