Mercato - Barcelone : Accord déjà trouvé pour le départ de Koeman ? La réponse !

Publié le 4 octobre 2021 à 10h30 par La rédaction

N'arrivant pas à apporter les résultats escomptés au FC Barcelone, Ronald Koeman serait de plus en plus remis en question. Certaines rumeurs évoquaient donc un départ prématuré du Néerlandais, chose que le club catalan a fermement démenti.

Depuis le début de saison, le FC Barcelone affiche une petite mine. Actuel neuvième de LaLiga, le club catalan peine à se reconstruire. Ce samedi, les hommes de Ronald Koeman se sont inclinés face à l’Atletico Madrid (2-0). La place du Néerlandais est de plus en plus remise en question ces derniers temps. Certaines rumeurs verraient Xavi arriver au FC Barcelone plus tôt que prévu. Le journaliste Gérard Romero a même fait part d’un accord entre les Blaugrana et le technicien néerlandais pour un départ après la rencontre face à l’Atletico Madrid. Une information que les principaux intéressés nieraient en bloc.

Le FC Barcelone nie tout accord autour d’un départ de Koeman