Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Garder Koeman, un choix par défaut !

Publié le 4 octobre 2021 à 4h45 par T.M.

Finalement, Ronald Koeman pourrait bien rester au FC Barcelone. Un choix qui aurait dû être différent si Joan Laporta en avait eu la possibilité…

Ce samedi, le FC Barcelone a encore enregistré une défaite, cette fois face à l’Atlético de Madrid (2-0). Alors que ce revers aurait pu être fatal à Ronald Koeman comme cela était annoncé ces derniers jour, cela pourrait finalement ne pas être le cas. En effet, avant ce choc en Liga, Joan Laporta avait pris la parole pour voler au secours de Koeman. Une déclaration inattendue, qui confirme le Néerlandais dans ses fonctions ?

Pas d’argent et pas de solution ?

Alors que Ronald Koeman pourrait donc continuer avec le FC Barcelone, le club catalan aurait pu prendre une autre décision dans une autre situation. En effet, si le Barça décide de conserver le Néerlandais, c’est tout d’abord pour des raisons financières. N’ayant pas les moyens de remercier Koeman et d’engager son successeur, Joan Laporta mise donc sur la continuité. De plus, le président du Barça semble avoir des idées précises concernant l’identité du futur entraîneur pour son projet et les hommes disponibles actuellement ne semblent pas répondre à ces envies. Pour le plus grand bonheur de Ronald Koeman…