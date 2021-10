Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Wahbi Khazri fait une grosse annonce sur la vente du club !

Publié le 4 octobre 2021 à 10h45 par A.M.

Après le nul arraché dans le derby contre l'OL (1-1), Wahbi Khazri assure que les joueurs ne sont absolument pas concentrés sur la vente de l'ASSE.

La situation sportive de l'AS Saint-Etienne est très compliquée. Après neuf matches, les Verts n'ont toujours aucune victoire au compteur et pointent à la dernière place de Ligue 1. Et les difficultés concernant la vente du club ne doivent pas aider les joueurs à se projeter ni à être pleinement concentrés sur l'aspect sportif. Cependant, dimanche soir, l'ASSE a arraché le nul dans le derby contre l'OL (1-1) pour ce qui ressemblait à son meilleur match de la saison. C'est Wahbi Khazri sur penalty qui a permis au Chaudron d'exploser au bout du temps additionnel et après le match, il a répondu aux critiques concernant le fait que les joueurs stéphanois étaient perturbés par la vente du club.

«J'entends des conneries sur le fait que les joueurs se préoccuperaient de la vente du club»