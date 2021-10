Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un gros obstacle pour la vente de l’ASSE ?

Publié le 3 octobre 2021 à 15h00 par T.M.

Alors que la vente de l’ASSE est en train de s’accélérer, un point important a été révélé et cela pourrait compliquer la suite des choses.

D’ici peu, l’ASSE pourrait bien changer de propriétaires. Alors que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont actuellement aux commandes, les deux hommes veulent tourner la page. Ainsi, il y a quelques mois maintenant, ils avaient mis les Verts en vente. Et le processus est en train de s’accélérer. En effet, les candidats au rachat de l’ASSE se dévoilent petit à petit et 4 projets seraient sur la table pour reprendre le club stéphanois. Mais rien n’est encore fait, d’autant plus que la route pourrait être encore longue.

Les problèmes de Romeyer compliquent tout ?