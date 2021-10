Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Pogba… Le Real Madrid a pris une décision fracassante !

Publié le 3 octobre 2021 à 13h15 par B.C.

Alors que le Real Madrid reste intéressé par Paul Pogba, Florentino Pérez pourrait malgré tout mettre ce dossier de côté afin de ne pas compromettre l’arrivée de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole.

PSG, Real Madrid, FC Barcelone, Juventus… Paul Pogba ne manque pas de pistes pour la suite de sa carrière. Lié à Manchester United jusqu’en juin 2022, l’international français pourra dès le 1er janvier s’engager dans le club de son choix en vue de la saison prochaine, une situation qui pousse les Red Devils à faire le forcing auprès de Mino Raiola afin de boucler la prolongation du milieu de 28 ans. Du côté du Real Madrid, l’intérêt pour Paul Pogba serait toujours existant malgré le départ de Zinedine Zidane, l’un des principaux partisans à sa venue chez les Merengue , mais ce dossier pourrait malgré tout être mis de côté, à cause de Kylian Mbappé.

Le dossier Pogba mis de côté pour Mbappé ?