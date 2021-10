Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola va jouer un sale tour au PSG pour Paul Pogba !

Publié le 3 octobre 2021 à 6h45 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo serait prêt à offrir un pont d’or à Paul Pogba selon la presse anglaise, mais son agent Mino Raiola aurait d’autres projets pour le milieu de terrain de Manchester United.

Avant que Lionel Messi arrive par surprise au PSG après que le FC Barcelone ait communiqué son incapacité à assumer son salaire et donc à renouveler son contrat début août, Leonardo et les dirigeants du Paris Saint-Germain travaillaient sur le dossier Paul Pogba. D’ailleurs, The Independent révélait à la mi-août que le PSG prévoyait d’offrir à Paul Pogba un salaire hebdomadaire de 600 000€ afin de convaincre le milieu de Manchester United, dont le contrat ne court que jusqu’en juin prochain, de snober le Real Madrid ou la Juventus en faisant le choix de signer au PSG. Néanmoins, que ce soit le champion du monde ou son représentant Mino Raiola, la tête semblerait être du côté de l’Espagne.

Raiola voudrait placer Pogba au Real ou a Barça